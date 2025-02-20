في أول لقاء رسميّ بعد تولّيها مهامها.. «الدبيبة» يستقبل «المبعوثة الأممية» الجديدة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السيدة هانا تيتيه، وذلك في أول لقاء رسمي لها عقب استلام مهامها رسميًا.

وخلال اللقاء، “رحّب رئيس الحكومة بالمبعوثة الأممية، متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها، ومؤكدا دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا، والعمل على تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية”.

من جانبها، عبرت تيتيه “عن تطلعها إلى قيام الأمم المتحدة بدور إيجابي في دعم ليبيا، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية”.

هذا “وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ومستشار الأمن القومي، فيما مثل بعثة الأمم المتحدة كل من نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، وأنيس تشوما، ونائب الممثل الخاص للشؤون الإنسانية والقائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة”.