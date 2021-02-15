في أول موجة برد.. شركة الكهرباء تُعلن خروج 9 وحدات توليد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الاثنين، عن خروج 9 وحدات توليد كهرباء في عدد من المحطات.

وأرجعت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، السبب إلى سوء الأحوال الجوية.

وأشارت إلى انفصال دوائر نقل الطاقة غرب الخمس – التوليد جهد (220 ك.ف) وكذلك طمينة – كعام جهد (220 ك.ف) مما تسبب في هزة على مستوى الشبكة الكهربائية وخروج بعض من وحدات التوليد بقيمة 1225 ميجا وات.

وأعلنت شركة الكهرباء عن خروج الوحدة الأولى والثانية والثالثة بمحطة الخمس الغازية بقدرة 375 ميجاوات، وكذلك خروج الوحدة الأولى والثانية بمحطة الخمس الإستعجالي بقدرة 525 ميجاوات، وكذلك الوحدة الغازية الثانية والوحدة البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة.

ونوهت إلى أن هذا الأمر يترتب عليه زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال لتصبح 5 ساعات، مشيرة إلى أن العمل جارٍ من قِبل فرق الصيانة لإعادة تشغيل هذه الوحدات.