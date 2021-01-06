في أيامه الأخيرة.. «ترامب» يُطالب البنتاغون والمخابرات بمعلوماتهم عن الأطباق الطائرة!

طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” وأجهزة المخابرات بكشف معلوماتهم عن الأطباق الطائرة.

ووقّع ترامب يوم 27 ديسمبر 2020 على حزمة تحفيز مالية بقيمة 900 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي صوّت عليها الكونغرس. في الإطار نفسه، أعطى ترامب كذلك موافقته على بند غريب في الوثيقة لم يلاحظه كثيرون ويتعلق بلغز الأطباق الطائرة، بحسب ما أفادت إذاعة “مونت كارلو” الدولية

وقالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن الرئيس ترامب منح وزارة الدفاع الأمريكية ووكالات الاستخبارات المختلفة في البلاد 180 يوماً فقط لكشف كل ما تعرفه الأجهزة السرية في البلاد عن الأجسام الطائرة المجهولة.

وكاد هذا القرار المثير للدهشة أن يمر دون أن يلاحظه أحد خاصة لأنه لم يتم تضمينه بشكل مباشر في نص القانون المكون من 5593 صفحة، بل تعلق الأمر بـ”تعليق لجنة” مرفق بنص حزمة المساعدة، رغم أنه لا يعتبر أقل رسمية وإلزاماً.

وجاء في الوثيقة، كما نقلت الصحيفة الأمريكية، أن “لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ تكلف مدير المخابرات الوطنية بالتشاور مع وزير الدفاع ورؤساء الوكالات الأخرى، بتقديم تقرير خلال 180 يوماً من تاريخ سن القانون إلى لجنتي المخابرات والقوات المسلحة في الكونغرس بشأن الظواهر الجوية غير المحددة”.

ويجب أن يتناول التقرير “مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة” وأن يتضمن “تحليلاً تفصيلياً للبيانات الخاصة بالظواهر غير المحددة التي تم جمعها بواسطة تقنيات المعلومات الجغرافية المكانية واستخبارات الإشارات والاستخبارات البشرية وقياسات استخبارات الإشارات”.

كما يجب أن يحتوي أيضاً على “تحليل مفصل لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تم الحصول عليها من خلال التحقيقات في عمليات اختراق ظواهر جوية مجهولة للمجال الجوي الأمريكي بالإضافة إلى تقييم إسناد هذه الأنشطة لواحدة أو أكثر من القوى الأجنبية”.

ويأتي طلب الحصول على مزيد من المعلومات في أعقاب نشر البنتاغون في أبريل 2020 لثلاثة مقاطع فيديو للبحرية الأمريكية تظهر “أطباقاً طائرة” اعترضها الطيارون الأمريكيون.

وكان ترامب حينها متشككاً بشأن احتمال وجود حياة فضائية ذكية حين قال: “أنا لست مقتنعاً بذلك، لكني أعتقد أن كل شيء ممكن”.

لقطة من فيديو رفع البنتاغون السرية عنه يظهر طبقا طائرا

وفي وقت سابق، قال رئيس أمن الفضاء الإسرائيلي السابق، حاييم إشيد، إن الكائنات الفضائية موجودة، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يعلم ذلك”.

ونقل موقع “إن بي سي نيوز” الأميركي عن حاييم إشيد، الرئيس السابق لمديرية الفضاء بوزارة الدفاع الإسرائيلية، قوله: “الأجسام الطائرة المجهولة طلبت عدم إفشاء خبر تواجدها على اعتبار أن البشرية ليست جاهزة بعد لهذا الأمر”.

وأضاف: “الفضائيون موجودون ولديهم فضول مماثل بشأن الإنسانية ويسعون لفهم نسيج الكون”.

وأشار إشيد إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون بهذا الشأن، مبرزا أن “هناك اتفاقا بين الحكومة الأميركية والكائنات الفضائية.. وقعوا عقدا لإجراء التجارب والدراسات”.

وتابع: “الرئيس دونالد ترامب على علم بوجود كائنات فضائية وكان على وشك كشف هذه المعلومات ولكن طُلب منه عدم القيام بذلك من أجل منع هستيريا جماعية”.

وختم بالقول: “إن الكائنات الفضائية تنتظر حتى تتطور البشرية وتصل إلى مرحلة قادرة فيها على فهم ما هو الفضاء وما هي سفن الفضاء”.

وأثار حديث حاييم إشيد جدلا واسعا في الصحف والمواقع الاجتماعية، فيما لم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع والمسؤولون الإسرائيليون على طلبات التعليق حتى مساء يوم الثلاثاء.