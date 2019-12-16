في إحدى مقاهي العاصمة.. «باشاغا» يلتقي السفير الهولندي ونائبته

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، الاثنين، سفير هولندا لدى ليبيا تيومرس لارس، ونائبته السيدة قابرييلا ميتز، بالعاصمة طرابلس.
وعبر السفير في مستهل اللقاء عن سعادته بوجوده في ليبيا، وذلك للاطمئنان عن الوضع الأمني في طرابلس، ونوه بأن الوضع الأمني في طرابلس آمن ومستقر وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، وأضاف:
والدليل على ذلك أني الآن موجود في طرابلس.
وفي هذا الصدد أضاف السفير أن بلاده تدعم حكومة الوفاق الوطني في هذه الظروف، وقال:
تتطلع بلادي إلى التعامل معكم والعمل سوياً.
وإيجابة عن سؤال السفير بشأن الأوضاع الأمنية، أكد الوزير إن الحالة الأمنية جيدة، رغم ما يقلقهم من استهداف المدنيين والقذائف العشوائية من قِبل قوات حفتر.
وحول مسألة الاستقرار الأمني، نوه وزير الداخلية بأن استقرار ليبيا سيؤثر حتماً وبشكل إيجابي على استقرار أوروبا، وقد وافقه السفير في هذا الجانب، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالنشاطات الإرهابية في المنطقة، أكد الوزير أن ما تقوم به وما يقوم به حفتر الآن قد زاد من نشاط الإرهاب في ليبيا, وفي الوقت الذي يحاربون فيه كل أصناف الإرهاب، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا.
وفي هذا الصدد ذكر السفير أن حكومة الوفاق الوطني فعلاً تحارب الإرهاب في ليبيا وهذا مشهود به منذ فترة، وأضاف:
نأمل أن تكون بيننا برامج مشتركة في محاربة الإرهاب.
وفيما يخص برنامج التدريب، أكد السفير أن لدى هولندا برامج تدريبية مع الأمم المتحدة وتأمل أن يتم الاستفادة منها في عدة نواحي.
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