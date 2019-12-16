في إحدى مقاهي العاصمة.. «باشاغا» يلتقي السفير الهولندي ونائبته

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، الاثنين، سفير هولندا لدى ليبيا تيومرس لارس، ونائبته السيدة قابرييلا ميتز، بالعاصمة طرابلس.

وعبر السفير في مستهل اللقاء عن سعادته بوجوده في ليبيا، وذلك للاطمئنان عن الوضع الأمني في طرابلس، ونوه بأن الوضع الأمني في طرابلس آمن ومستقر وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، وأضاف:

والدليل على ذلك أني الآن موجود في طرابلس.

وفي هذا الصدد أضاف السفير أن بلاده تدعم حكومة الوفاق الوطني في هذه الظروف، وقال:

تتطلع بلادي إلى التعامل معكم والعمل سوياً.