في إشارة إلى «الدبيبة».. «نورلاند»: من يريد الدخول للانتخابات لا يمكنه الإشراف عليها

قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه من يريد أن يترشح للانتخابات لا يمكن أن يكون جزءًا من المشرفين على العملية الانتخابية.

نورلاند وفي تصريحات لقناة «العربية» الممولة من السعودية، ذكر أنّ هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا يجب حلها لأنها تسببت سابقا في تأجيل الانتخابات.

وأضاف نورلاند أنّ عدد من المرشحين يعتبرون شخصيات جدلية وعلى الليبيين حسم موقفهم منها، قائلا: «لا نريد عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار، ويجب الاتفاق على طريقة إدارتها».

وجدد نورلاند التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى انتخابات، وأنّ الاتفاق السياسي من العناصر الأساسية لإجراء هذه الانتخابات.

وأشار السفير الأمريكي إلى أنّه يوجد تقدم في ملف خروج المرتزقة من ليبيا، وأنّ فتح السفارة داخل البلاد مرتبط بالوضع الأمني.