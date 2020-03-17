في إطار التعبئة لمواجهة كورونا.. «السراج» يلتقي عمداء البلديات

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً الثلاثاء، مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الغربية، بحضور رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع يأتي في إطار التعبئة العامة لمواجهة مخاطر وتداعيات جائحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتحدث السراج خلال الاجتماع عن المعركة الخطيرة التي تخوضها ليبيا ودول العالم أجمع ضد جائحة كورونا.

وأشار إلى الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ والتعبئة التي أعلنها لمواجهة هذا الخطر الداهم، وما تشمله من إجراءات احترازية وقائية مشددة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن للبلديات دور أساسي ومحوري في هذه المواجهة، بالمتابعة والرصد، وإلزام الجميع بالسلوكيات الوقائية الصادرة عن الأجهزة الطبية والأمنية.

وطالب بأن يتم التنسيق الكامل بين البلديات ولجنة الأزمة التي تم تشكيلها، لمتابعة التطورات وتنفيذ الحماية والتحصين والعلاج، منوهاً بأن هذه الإجراءات ستكون خاضعة للتقييم المستمر.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في كلمته إلى مشكلة تكدس القمامة التي تمثل خطرا كامنا وبما يفرض سرعة العمل على معالجتها.

وأضاف: “رغم خطورة وباء كورونا، يجب أن لا نهمل توفير الرعاية الطبية لمن هم بحاجة إلى العلاج من الأمراض الأخرى.

وأكد أيضا على ضمان الاستمرار في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وإثر انتهاء كلمته أجاب رئيس المجلس الرئاسي على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالإمكانيات المتاحة للبلديات لتنفيذ إجراءات مواجهة الوباء، مؤكدا على توفير المخصصات الضرورية للبلديات للقيام بدورها في تنفيذ هذه الإجراءات، إضافة لتوفير احتياجات النازحين، ومستلزمات التعامل مع مشكلة تكدس القمامة.