في إطار المشاركة باجتماع الوزراء العرب.. ولي العهد البحريني يستقبل «الكيلاني»

استقبل الملكي سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، في قصر القضيبية، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، رفقة رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تُعقد في مملكة البحرين.

وأعرب خليفة، “عن تمنياته لرؤساء الوفود بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن مخرجات الدورة ستعزز التعاون العربي في مختلف المجالات، خاصة في التنمية الاجتماعية”.

وشدد على “أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية لتعزيز الإنتاجية والإبداع، وتحقيق التكافل الاجتماعي”.