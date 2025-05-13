في إطار تعزيز سلطة القانون.. تكليف رئيس لجهاز الأمن الداخلي وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، قرارًا بتكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، وذلك في إطار إعادة تنظيم المنظومة الأمنية وتعزيز فاعليتها.

كما شمل القرار تعديل هيكلية وزارة الداخلية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وضمّن ذلك حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في خطوة تهدف إلى إعادة توزيع المهام وتطوير أداء المؤسسات الأمنية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع الأمني، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان أمن الوطن واستقرار مؤسساته.