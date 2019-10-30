في إطار عملية التبادل مع الإمارات.. القوات السعودية تتوافد إلى عدن

انتشرت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس الثلاثاء، دفعة ثانية من القوات العسكرية السعودية، في إطار عملية التبادل التي جرت مؤخراً بين المملكة والإمارات، شريكتها في التحالف العربي.

حيث وصلت إلى ميناء الحاويات في مدينة المعلا بمحافظة عدن، سفينة كبيرة على متنها مئات الجنود والضباط السعوديين، وعشرات المدرعات والمعدات العسكرية الحديثة.

وبحسب مصاد مُطلعة تتضمن الدفعة الثانية من القوات السعودية قوات بحرينية، وصلت ميناء المدينة في إطار عملية التموضع المتفق عليها مؤخراً بين المملكة والإمارات.

هذا وسحبت الإمارات الأسبوع الماضي أسلحتها ومعداتها العسكرية من مقر التحالف بمدينة البريقة، عقب اتفاق على تولي السعودية الملف الأمني والعسكري في عدن، في حين انتشرت قوات سعودية في بعض المواقع الاستراتيجية المهمة، بينها مطار عدن الدولي، وقصر معاشيق، وميناء المدينة.