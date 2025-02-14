في «إنجاز ماليّ» كبير.. تونس تسدد «40%» من ديونها خلال «شهر واحد»

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن “بلاده تمكنت من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 بالمئة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025“.

وأكد سعيد خلال لقاء مع فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، على أن “تونس نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 بالمائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 بالمائة، كما حققت البلاد استقرارا ملحوظا في سعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024”.

وشدد سعيد، “على دور البنك المركزي في خدمة الاقتصاد الوطني باعتباره مؤسسة عمومية، مشيرا إلى أن كل اختيارات تونس يجب أن تنبع من إرادة شعبها”.

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الخميس، ١٣ فبراير ٢٠٢٥