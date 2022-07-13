في اجتماعها الأول.. لجنة متابعة أزمتي الكهرباء والوقود تستعرض أسباب الأزمة

بحثت اللجنة المشكلة من مجلس النواب، لمتابعة أسباب أزمتي الكهرباء والوقود، في بنغازي، سبل سد العجز الحاصل في الوقود داخل المحطات والمستشفيات.

واستعرضت اللجنة، أسباب تفاقم الأزمة المتمثلة في مخزون شركة البريقة من الغاز والديزل بوصفها مشغلان أساسيان لمحطات الكهرباء، فضلا عن إهدار الوقود جرّاء تهريبه.

وفي مداخلة هاتفية مع اللجنة، أكد النائب العام الصديق الصور، أن التحقيقات جارية مع الجهات المختصة، مع وقف بعض المسؤولين في بعض الشركات، مبينًا أن انقطاع الكهرباء والتهريب والمحطات الوهمية، هي أبرز أسباب تفاقم أزمة الوقود في البلاد.

ومن جانبهم، شدد المسؤولون بهيئة الرقابة الإدارية، على ضرورة إلزام الجهات الحكومية بالاضطلاع بمهامها، لافتين إلى عقد اجتماع آخر للجنة في المدة المقبلة، لمتابعة ما سيُنجز من أعمال بعد الاتفاق عليها.

من جهته، ناقش وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات في حكومة الوحدة الوطنية بشير الأمين مع رئيس لجنة أزمة الوقود الأعمال المنجزة من قبل اللجنة والوقوف على المشاكل التي تعترض سير العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره أعضاء اللجنة؛ حيث تناول اللقاء مناقشة ومتابعة تقاريرالجهات المعنية والفنية والعمل على توفير الوقود داخل المحطات والتقليل من الازدحامات الحاصلة أمامها.

ووفق وزارة الداخلية فقد اطلع الوكيل على التقارير المقدمة من اللجنة ومتابعة التوصيات إلى جهات الاختصاص، مشددا على ضرورة العمل بكل جدية من قبل اللجنة لتقديم الخدمات فيما يتعلق بالوقود والتخفيف من معاناة المواطنين.