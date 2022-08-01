في اجتماعه العادي.. المجلس الرئاسي يُعزي أهالي ضحايا حادثة بنت بية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني عبد الله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

وتقدم المجلس الرئاسي بالتعازي لأسر الضحايا، الذين قضوا في حادثة حريق صهريج وقود بمنطقة بنت بية، موجها رئيس الحكومة، بضرورة الاهتمام بالجرحى ونقلهم للمراكز والمستشفيات المتخصصة.

واستعرض المجلس مع رئيس الحكومة، الإجراءات التي اتخذتها حكومته، في العديد من القطاعات، لاسيما ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل المدن.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية استمرار العمل الأمني، وذلك بزيادة تفعيل عمل الأجهزة المختصة، ومتابعتها في أداء دورها المناط بها.