في اجتماع مع طرابلس المركز.. «الدبيبة» يعتمد مشروع تطوير المدينة والواجهة البحرية

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في اجتماع الأحد مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي وعدد المهندسين مشروع تطوير وتحسين مركز طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة.

ويتضمن المشروع حسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة تحسين واجهات المباني وإعادتها لشكلها الأصلي، وإضافة الأشجار، وتركيب أثاث الشوارع بما ينسجم مع هوية المدينة.

وينص القرار على إزالة المستحدثات على المباني كالأسلاك الكهربائية وأجهزة التكييف، واللافتات العشوائية وفق الحلول السريعة المناسبة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية: «إن لطرابلس هويتها الخاصة والمميزة على مستوى عواصم العالم»، مؤكدا ضرورة رجوع روح المدينة بتطوير مركزها.