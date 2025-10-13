تكالة: القضية الفلسطينية ستظل مركزية في وجدان الأمة العربية والإسلامية

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، في الاحتفالية التي أقامها صالون الفاروق إحياءً للذكرى السنوية لـ”طوفان الأقصى”، وذلك بحضور مروان أبو راس، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى جانب نخبة من الشخصيات الوطنية، والمثقفين، والمهتمين بالشأن العام.

وألقى الدكتور تكالة كلمة بالمناسبة، أكد فيها على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، مشددًا على أن عملية “طوفان الأقصى” شكّلت لحظة تاريخية بارزة أعادت تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، وصموده المستمر في وجه الاحتلال.

كما ثمّن رئيس المجلس مواقف الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدًا دعم ليبيا الثابت لنضاله المشروع من أجل نيل حقوقه وتحقيق تطلعاته الوطنية.