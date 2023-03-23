في اختبار صعب.. فرسان المتوسط يُلاقي تونس في مشوار التأهل للكان غدا الجمعة

يواجه منتخب فرسان المتوسط يوم غد الجمعة المنتخب التونسي بملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم.

وخاض فرسان المتوسط بقيادة المدرب الوطني حمدي بطاو تدريبات مكثفة بحثا عن تقديم أداء مميز أمام المنتخب التونسي يوم الجمعة القادمة.

ويحل فرسان المتوسط في المركز الثالث رفقة منتخبات المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، حيث جمعها بعد فوزه على بوتسوانا 1-0.

وكلّف الاتحاد الإفريقي إدارة مواجهة الجارين لطاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكيم الدولي مصطفى غربال، ويساعده كمساعد أول مقران قوراري، ومساعد ثان عباس زهروني في حين سيكون يوسف جموح حكما رابعا للمباراة.