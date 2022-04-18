في اختتام اجتماعات القاهرة.. «وليامز» تُرحب بالتوافقات التي حدثت

قالت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز في ختام أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي إنّ مشاورات القاهرة جرت في أجواء توافقية وتم الاتفاق على استمرارها عقب عيد الفطر.

ورحّبت وليامز بالتوافق على القوانين التي تحكم عمل لجنة المسار الدستوري، مشيرة إلى أنّها ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا لإجراء الانتخابات.

وذكرت وليامز أنّ الليبيون يستحقون مسارا واضحا للخروج من هذه الأزمة ويجب أن توفر المؤسسات الأطر الديمقراطية لعقد الانتخابات.

من جانبه، قال رئيس لجنة المسار الدستوري في مجلس النواب سليمان الفقيه، إنّهم حريصون على الوصول إلى انتخابات مقبولة النتائج وتكون أساسا للاستقرار في ليبيا، مؤكدا أنّ استقرار البلاد من مصلحة الجميع ولا سيما دول الجوار.

واوضح رئيس لجنة المسار الدستوري في المجلس الأعلى للدولة شعبان أبوستة، أنّهم وجدول أنّ الهدف واحد مع مجلس النواب، مشيرا إلى تفاههم على العديد من النقاط في المسار الدستوري.