في الأردن.. الباعور يلتقي وزراء خارجية الكويت وتونس والسودان

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، سلسلة لقاءات دبلوماسية مع وزراء خارجية الكويت وتونس والسودان، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول العربية الشقيقة.

وشهدت اللقاءات بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وكل من الكويت وتونس والسودان، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات العمل العربي المشترك.

وخلال لقائه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، جدد الطاهر الباعور تضامن دولة ليبيا مع دولة الكويت في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا المطروحة على الساحتين العربية والدولية، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك.

وفي لقاء آخر، بحث الباعور مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية محمد علي النفطي آفاق تطوير العلاقات الليبية التونسية، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات بما يعزز المصالح المشتركة ويكرس التكامل والتنسيق بين البلدين الجارين.

وتطرق الجانبان إلى التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، حيث أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية، والعمل المشترك من أجل دعم الاستقرار وتعزيز التعاون بين الدول العربية.

كما التقى الباعور وزير خارجية جمهورية السودان محيي الدين سالم أحمد إبراهيم، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان وسبل تطويرها، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية مواصلة التشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التشديد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الليبي والسوداني، وحرص الجانبين على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين.

وتعكس هذه اللقاءات حرص الدبلوماسية الليبية على تعزيز حضورها العربي وتوسيع شبكة التعاون مع الدول الشقيقة، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة والحاجة إلى تنسيق المواقف تجاه الملفات المشتركة التي تشهدها المنطقة.