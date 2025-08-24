في الجولة الثانية من الليغا.. مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد أوفييدو

يحل ريال مدريد ضيفًا على ريال أوفييدو في مباراة قوية تقام على ملعب كارلوس تارتيري، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2025–2026.

وضع الفريقين قبل المباراة

ريال مدريد بدأ موسمه بفوز صعب على أوساسونا بنتيجة 1-0، سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء.

أما ريال أوفييدو، فقد خسر أولى مبارياته أمام فياريال بهدفين دون رد، ويأمل في تدارك البداية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق المدريدي.

موعد المباراة

اليوم: الأحد، 24 أغسطس 2025

الوقت: الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

القنوات الناقلة

beIN Sports HD 1

المعلق: حفيظ الدراجي

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال أوفييدو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هويسن، كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني،

الوسط الهجومي: أردا غولر، إبراهيم دياز، كيليان مبابي،

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور

وتعد هذه المباراة أول اختبار خارج الديار لريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، في ظل التوقعات الكبيرة بعد تدعيم صفوف الفريق بنجوم مثل مبابي وأرنولد.