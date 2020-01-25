في الذكرى التاسعة لثورة «يناير».. استنفار أمني بالقاهرة

ميدان التحرير الذي كان قبلة المتظاهرين لسنوات شهد تشديد أمني على أطرافه. [أرشيف/رويترز]

شهدت شوارع وميادين العاصمة المصرية القاهرة، هدوءا حذرا وانتشاراً أمنياً تزامنا مع حلول الذكرى التاسعة لـ”ثورة يناير”، بحسب ما أفادت شبكة “بي بي سي”.«»

وشهد ميدان التحرير، في قلب العاصمة المصرية والذي كان قبلة المتظاهرين لسنوات، والمناطق المحيطة، تشديد أمني على أطرافه تحسبا لأي خروقات.

كما مُنح موظفو القطاع العام إجازة رسمية بمناسبة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني والذي يصادف يوم اندلاع الاحتجاجات التي أدت لتنازل الرئيس حسني مبارك عن الحكم، ومن قبلها عيدا مخصصا للاحتفاء سنويا بالشرطة.

يُشار أن ثورة 25 يناير هي مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011.

يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشباب الإخوان المسلمين.