في اللحظات الأخيرة للحرب ..الخلافات تصدع الكابينيت الإسرائيلي

بدأت التصدعات تظهر في جسم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” بسبب الحرب على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الخامس وتسبب بموجة انتقادات عالمية لإسرائيل، وصلت لحد المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية.

ووجه وزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي، انتقادا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، معتبرين أن الشرط الذي استحدثه بتلقي قائمة الأسرى الذين ستطلق حماس سراحهم وحالة المحتجزين، شكل عقبة لم تكن بها حاجة لأن هذه التفاصيل تسلم في نهاية المفاوضات كما حدث في الصفقة الماضية.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن حماس ردت جزئيا على إطار باريس 2 لصفقة التبادل، وأن ذلك غير كاف لإحداث اختراق حاليا، ولهذا لن يذهب وفد إسرائيلي إلى القاهرة وسط توقعات أن يمارس الوسطاء ضغوطا على حماس في الأيام المقبلة.

وتعيش الحكومة الإسرائيلية، أزمة بعد أن شن الليكود حملة على الوزير بني غانتس لزيارته واشنطن خلافا لرغبة نتنياهو، كما دعا بن غفير إلى إقالة غانتس ووزير الدفاع يؤاف غالانت أيضا.