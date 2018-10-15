رياضة

في الوقت القاتل.. إيطاليا تقضي على بولندا

عين ليبيا | نُشر: 15 أكتوبر 2018 - 12:30
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2018 - 13:03
حجم الخط
طباعة
إيطاليا
المنتخب الإيطالي غاب عن كأس العالم هذه السنة للمرة الأولى منذ 60 عاماً. [فيل جول]
انتصرت إيطاليا على مضيفتها بولندا 1-0، أمس الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

حيث بدا المنتخبان في طريقهما إلى التعادل مجددا بعدما فشلت إيطاليا في ترجمة الفرص الكثيرة التي حصلت عليها خلال اللقاء، ما كان سيؤهل البرتغال إلى المربع الذهبي الذي يبلغه متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول.

لكن مدافع فيورنتينا بيراغي قال كلمته في الوقت القاتل وافتتح سجله الدولي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مانحا مدرب الأتسوري الجديد روبرتو مانشيني فوزه الثاني فقط في 8 مباريات منذ أن خلف جانبييرو فنتورا المقال من منصبه بعد الغياب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

كلمات مفتاحية:

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن