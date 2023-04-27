في اليوم الأخير للهدنة.. اشتباكات وخروقات وتبادل اتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع

تتواصل الاشتباكات وتبادل الاتهامات بارتكاب خروقات خلال فترة الهدنة المعلنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وذلك في اليوم الأخير من الهدنة.

وأفادت وكالة «الأناضول» التركية بتصاعد أعمدة دخان وسط مدينة الخرطوم بحري ومحيط مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة؛ جراء اشتباكات بين الطرفين ضمن القتال المتواصل

كما تجدد القتال في مدينة الجنينة في غرب دارفور، في حين قالت قوات الدعم السريع إنها تصدت لهجوم شنته ما أسمتها قوات الانقلابيين بالطيران والمدفعية على معسكر تابع لها في منطقة كافوري بالخرطوم.

في المقابل، قال الجيش، عبر بيان: «تتواصل خروقات المتمردين الدعم السريع للهدنة المعلنة بمحاولة الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية».

ومع الساعة الأولى من الجمعة تنتهي هدنة 72 ساعة، والتي أعلن الجيش موافقة مبدئية على مشاركة ممثل عنه في مباحثات مرتقبة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان للتفاوض حول مبادرة لتمديد الهدنة 72 ساعة إضافية.