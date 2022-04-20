في اليوم الرابع للاقتحامات.. الإحتلال يُطلق الرصاص على المصلين في الأقصى

لليوم الرابع على التوالي، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، وسط حراسة مشددة من شرطة الإحتلال.

وخلال الاقتحام، اندلعت اشتباكات محدودة بين مصلين والشرطة، أطلقت فيها الأخيرة الرصاص المطاطي، في حين استمر الاقتحام نحو 3 ساعات ونصف، قبل أن ينسحب المستوطنون، وشرطة الإحتلال من المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، في تصريح مكتوب أرسلت نقلته وكالة الأناضول، إنّ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد، الأربعاء بلغ 1180 مستوطنا.

وذكرت الوكالة نقلا عن شهود عيان، أنّ العشرات من عناصر شرطة الإحتلال، اقتحموا المسجد وانتشروا في ساحاته، قبل وقت قصير من بدء اقتحامات المستوطنين، مع إطلال الرصاص المطاطي، على مصلين في المصلى القبلي المسقوف.

وأوضح شهود عيان أنّ عناصر شرطة الإحتلال الذين حاصروا المصلى القبلي منذ ساعات الصباح الباكر، أطلقوا الرصاص المطاطي على المصلين داخله، فيما رشق عدد من المصلين قوات الشرطة بالحجارة.

وكان العشرات من المصلين قد لجأوا إلى المصلى القبلي، بعد اقتحام الإسرائليين لساحات المسجد في ساعة مبكرة من الصباح، وإخلاء المصلين من ساحاته.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد، تحت حراسة شرطة الإحتلال، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يكتسب اقتحامهم حساسية خاصة، نظرا لتزامنه مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر حتى الخميس.