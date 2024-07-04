في اليوم العاشر.. سفيرات التوعية الانتخابية يحققن ارتفاعاً في مستوى التسجيل

أطلقت سفيرات التوعية الانتخابية بداية من يوم الثلاثاء 25 يونيو الماضي حملة طرق الأبواب، لتحفيز النساء على التسجيل في سجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية المستهدفة في المجموعة الأولى.

وقامت السفيرات، بحسب موقع المفوضية العليا للانتخابات علي «فيس بوك»، بزيارات إلى البيوت والتجول في الأحياء السكنية من أجل التواصل مع النساء وتحفيزهن على المشاركة في التسجيل.

وشهدت فعاليات اليوم العاشر من حملة طرق الأبواب إرتفاعا في نسب تسجيل النساء، حيث ارتفعت نسبة النساء المسجلات بسجل الناخبين اليوم الخميس 4 يوليو 2024 إلى 25% من عدد المسجلين الكلي بسجل الناخبين، بعد أن كانت نسبة النساء قبل بداية إطلاق الحملة 15% من عدد المسجلين الكلي بسجل الناخبين.

وشاركت في حملة طرق الأبواب عدد (23) سفيرة توعية في البلديات المستهدفة، حيث ساهمت السفيرات في توضيح طريقة التسجيل وتقديم المعلومات الكافية حول عملية انتخاب المجالس البلدية.

في اليوم العاشر من حملة طرق الأبواب- سفيرات التوعية يحققن ارتفاعاً في مستوى التسجيل تحت إشراف وحدة دعم المرأة أطلقت… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ٤ يوليو ٢٠٢٤