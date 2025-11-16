في اليوم العالمي لضحايا حوادث المرور.. تأكيد على دعم المصابين وأسرهم

أحيا مكتب النائب العام، بالتعاون مع مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق، الذي صادف الأحد 24 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025.

ونظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب جلسة مستمرة بديوان مكتب النائب العام، جمعت المختصين والمعنيين بملف السلامة المرورية، للتنبيه إلى ازدياد عدد الحوادث وضحاياها، والتفكير في مقترحات عملية للحد منها.

وتناول اللقاء جملة من المحاور، من أبرزها:

استذكار ضحايا الحوادث المرورية، من فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإصابات خطرة.

التأكيد على الدور الحاسم لخدمات الطوارئ في الاستجابة السريعة للحوادث.

لفت الانتباه إلى ضعف الاستجابة في مواجهة الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.

الدعوة إلى تقديم دعم أفضل لضحايا حوادث المرور وأسرهم.

تعزيز السلامة المرورية عبر إجراءات فاعلة تستند إلى الوقاية من مخاطر الطرق والتخطيط السليم للحد منها.

وأكد المشاركون أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لاتخاذ تدابير أكثر فعالية تسهم في خفض معدلات الحوادث، وحماية الأرواح، وتحسين مستوى السلامة المرورية في البلاد.