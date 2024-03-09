في اليوم العالمي للمرأة: اليونسيف تحذر من آثار الختان على النساء

في اليوم العالمي للمرأة، أعلنت منظمة اليونسيف، أن أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة، ما زلن على قيد الحياة في العالم اليوم، تعرضت لعمليات ختان،وهو رقم آخذ في الارتفاع بشكل حاد رغم التقدم المحرز في بعض البلدان.

ونقلت مونتي كارلو الدولية عن كلوديا كوبا، معدّة تقرير اليونيسيف بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة قولها إن “العدد كبير، أكبر من أي وقت مضى”.

ويركز التقرير على إحدى وثلاثين دولة تشيع فيها هذه الممارسة، ويقدر حالياً عدد النساء والفتيات اللواتي نجون من الموت بسبب الختان على أنواعه، بأكثر من 230 مليوناً، أي أكثر بـ 15 % من العدد المسجل عام 2016.

وتسبب هذه الممارسة تشوهات مؤلمة، وأحياناً مميتة، ولها عواقب نفسية وجسدية طويلة المدى.

وتُعدّ إفريقيا القارة الأكثر انتشارا لهذه العمليات، إذ تضمّ أكثر من 144 مليون ناجية من هذه التشوهات.

وتحدثت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل عن اتجاه مقلق، إذ يخضع عدد متزايد من الفتيات للختان غالباً قبل عيد ميلادهن الخامس، وهذا يقلل بشكل كبير من إمكانية التدخل.

ودعا تقرير اليونيسف إلى سن قوانين تحظر هذا السلوك وتعليم الفتيات وتحرّرهن.