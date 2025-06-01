في «اليوم الوطني لتقنية المعلومات».. ديوان المحاسبة يؤكد التزامه بالتحول الرقمي

شارك رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم، في فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات، التي نظمتها المؤسسة الليبية للتقنية بفندق كورنثيا في طرابلس، بحضور عدد من المؤسسات الحكومية، والمهتمين بمجال التقنية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال كلمته بالمناسبة، شدّد رئيس الديوان على أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للديوان، مؤكدًا أن المؤسسة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير بنيتها التكنولوجية، عبر اعتماد أنظمة رقمية حديثة في المراسلات، والبلاغات، وإدارة العمليات الداخلية.

وأوضح أن هذا التوجه التقني لا يهدف فقط إلى تحسين كفاءة الأداء، بل يرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويسهم بشكل مباشر في مكافحة الفساد، وبناء إدارة عامة عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين.

وأضاف شكشك أن ديوان المحاسبة سيواصل العمل على رقمنة خدماته وتحديث بنيته التحتية التقنية، انسجامًا مع دوره الرقابي وحرصه على استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ويُحتفل بـاليوم الوطني لتقنية المعلومات سنويًا في الأول من يونيو، بهدف رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي في ليبيا، ودعم المبادرات التقنية في مختلف قطاعات الدولة.