في اليوم الوطني للتقنية.. إطلاق أول مجلة ليبية لـ«قانون الإنترنت» ومبادرة لحماية الأسرة رقمياً

نظّمت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية احتفالية مميزة بمناسبة اليوم الوطني للتقنية، وذلك بحضور رئيس الجهاز وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في المجال التقني.

وشهدت الفعالية إطلاق أول مجلة ليبية متخصصة في قانون الإنترنت، في خطوة تُعد الأولى من نوعها محلياً، إلى جانب الإعلان عن مبادرة “خط أحمر” التي تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي الأسري، ضمن خطة وطنية شاملة لحماية الأسرة والمجتمع من التهديدات الرقمية.

وتخللت الاحتفالية جولة تعريفية داخل المعمل الجنائي الرقمي وجناح المطبوعات، واختُتمت بتكريم عدد من المساهمين في إنجاح هذا الحدث الوطني.

هذا ويُعد “اليوم الوطني للتقنية” مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة وأثرها في تطوير مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن، والتعليم، والصحة.

ويأتي احتفال إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهذه المناسبة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواكبة التطورات الرقمية، وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم الإلكترونية، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي.

كما تسعى الإدارة من خلال مبادرات نوعية، مثل إطلاق مجلة قانون الإنترنت ومبادرة “خط أحمر”، إلى نشر الثقافة القانونية الرقمية، ودعم الأسرة الليبية بمفاهيم الوقاية من المخاطر التقنية، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.