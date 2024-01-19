في اليوم 105 للحرب.. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزة

قُتِل، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بمقتل 77 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح، خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24620 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 61830 جريحا، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

وقُتِل 15 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون بعد أن قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأشارت وكالة “وفا” إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تعمل على انتشال الشهداء والجرحى من أنقاض الشقة المدمرة.

كما قُتِل مواطن على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مسجد النور ومنزلا في حي الصبرة بالمدينة.

وشن طيران الاحتلال 4 غارات استهدفت منازل المواطنين في حيي الدرج والتفاح، كما قصف طيران الاحتلال 5 منازل في حي تل الهوى عند مفترق الدحدوح وشارع “أبو شباك” قرب مبنى التلفزيون القديم.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عدد من المواطنين في تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وقُتِل 5 مواطنين وأصيب آخرون بعد أن قصف طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، جرى نقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة ومناطق شمال القطاع. كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق مختلفة من شمال القطاع، من ضمنها بلدة ومخيم جباليا وبيت لاهيا.

وقُتِل 8 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الكاظمي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تعرض المنطقة لقصف عنيف من مدفعية الاحتلال.

ولفتت وكالة “وفا” إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 29 قتيلا من تحت أنقاض المنازل المدمرة ومن الطرقات غرب خان يونس.

واقتحمت دبابات الاحتلال وآليته العسكرية محيط مستشفى ناصر الطبي، وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية جنوب المحافظة.

وفي ذات السياق أيضاً، تعرضت رفح جنوب القطاع لقصف مدفعي عنيف، كما شن طيران الاحتلال غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية مخيم النصيرات.