في اليوم 72 للحرب على غزة.. عشرات القتلى ودمار هائل ولا حل في الأفق

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ(72) على التوالي، حاصدة معها المزيد من أرواح الفلسطينيين، ومتسببة بدمار غير مسبوق في القطاع، في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية عاجزة عن إيجاد مخرج للوضع الخطير الذي انزلق إليه الجميع، ويبدو وقف إطلاق النار مطلبا بعيد المنال في الأفق المنظور.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، قتل عشرات الفلسطينيين فجر اليوم، وأصيب آخرون أغلبهم نساء وأطفال إثر قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقصفت القوات الإسرائيلية منزلاً في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى لمقتل 24 فلسطينياً أغلبهم من عائلة واحدة، وإصابة أكثر من 80 آخرين، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، فيما قتل 11 فلسطينياً وأصيب العشرات جراء قصف منزل آخر في جباليا النزلة.

كما دمر القصف منزلاً في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل 12 فلسطينياً وإصابة العشرات أغلبهم نازحون، كما قتل وأصيب العشرات جراء قصف حي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأصيب شابان آخران إثر إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف على ساحة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على أحياء سكنية في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع، وقصفت مدفعيته عدة محاور شرق ووسط خان يونس في الجنوب، تزامناً مع قصف البحرية عدة مناطق شمال مدينة خان يونس وساحلها الغربي.

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 19 ألف قتيل جلهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 51 ألفاً، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وفي الضفة الغربية قتل أربعة فلسطينيين صباح اليوم، وأُصيب واعتقل آخرون، جراء اقتحام القوات الإسرائيلية طولكرم.

وذكرت وكالة وفا أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، وسط إطلاق وابل من الرصاص ودوي انفجارات، ونشرت قناصتها على أسطح الأبنية، وداهمت المنازل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل أربعة شبان وإصابة آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، إثر قصف مسيّرات اسرائيلية في حارة المنشية بمخيم نور شمس وذلك بعد أن منعت طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول واعتقل متطوعً مسعف من داخل سيارة الإسعاف.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مناطق شويكة وذنابة وعزبة ياسين وحي الإسكان في ضاحية اكتابا بالمخيم، وشارع نابلس ودوار ومدخل الضاحية، وداهمت المنازل وفتشتها وحطمت المركبات بالمنطقة وسط وابل من الرصاص والانفجارات، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في ساحة المخيم.

وأعلنت القوى الوطنية الفلسطينية في طولكرم الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة.

وفي جنين، أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل شاب متأثراً بإصابته بشظايا قذيفة، أطلقتها طائرة مسيّرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين.