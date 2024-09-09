في بادرة تضامنية.. «سونلغاز» الجزائرية تُزود تونس بالكهرباء

في بادرة تضامنية، قامت شركة الكهرباء الجزائرية “سونلغاز” بتزويد تونس بكمية قياسية من الطاقة الكهربائية بلغت 1000 ميغاواط، وذلك في أعقاب عطل فني أصاب إحدى محطات الكهرباء التونسية.



ويأتي هذا الدعم السريع استجابة لتوجيهات القيادة الجزائرية بتعزيز التعاون مع تونس. وقد ساهم هذا التدخل في استقرار إمدادات الكهرباء في تونس وتفادي أي انقطاعات محتملة.

من جانبها، أعربت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن امتنانها لـ”سونلغاز” على هذا الدعم الفعال في هذا الظرف الطارئ.

يذكر أن واردات تونس من الكهرباء القادمة من ليبيا والجزائر سجّلت في فبراير 2024 ارتفاعا بنسبة 37٪، وفق معطيات للمرصد الوطني التونسي للطاقة.

وأظهرت المعطيات ذاتها أنّ هذه الكميات المورّدة أسهمت في تغطية 17٪ من الحاجيات الوطنية من الكهرباء إلى حدود فبراير الماضي.