في بداية السهرات الرمضانية.. مواجهات قوية ومصيرية بـ«الدوري الممتاز»

تنطلق الجولة الخامسة عشر للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بالمجموعتين الأولى والثانية، بمواجهات شيقة، وتشهد المجموعة الأولى في مستهل افتتاح الجولة مواجهة النصر فيها لنظيره البروق بملعب شهداء بنينا، وبالمواجهة الأخرى يستضيف فريق الصقور ضيفه الانصار بملعب درنة.

وفي المجموعة الثانية مواجهتين ايضاً في مستهل الجولة، وفي المباراة الأولى تعود بنا الذكريات لمشاهدة لقاءً كلاسيكياً بين فريق الاتحاد ونظيره الترسانة بملعب النهر وبحضور جماهيري، بينما يحل فريق ابوسليم ضيفاً ثقيل بملعب الزاوية على مستضيفه فريق النهضة.

هذا “وستقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية، تمام الساعة الحادي عشر ليلاً، ولن يكون فيها الطقس بارداً، نظراً لاشتداد التنافس بأرضية الملعب، وذلك على خطف إحدى الأوراق المتبقية للتأهل لمرحلة السداسي، وللهروب من دائرة الخطر والهبوط”.