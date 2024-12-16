في برشلونة «المصائب لا تأتي فرادى».. خسارة مدويّة وإصابة «لامين جمال»

تعرض نجم نادي برشلونة لامين جمال، إلى إصابة في مباراة فريقه التي خسرها أمس الأحد أمام ليغانيس مع استمرار نزيف النقاط في الدوري الإسباني وتلقى الفريق هزيمة صادمة على أرضه أمام جماهيره بهدف من دون مقابل، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من المسابقة.

وحل ليغانيس ضيفا على الفريق الكتالوني، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، على ملعب “مونتجويك”.

وشهدت المباراة تقدما سريعا للضيوف مع بداية المباراة عند الدقيقة الرابعة برأسية خاطفة من سيرجيو غونزاليس بعد ركنية من الجانب الأيسر للفريق الكتالوني.

وعند الدقيقة 17 تدخل إيفان نيو، على لامين جمال الذي سقط أرضا، وتلقى العلاج وأكمل اللعب بعدها، ولكنه ظهر متأثرا بالإصابة بشكل كبير.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق طلب اللاعب الشاب التبديل، ولكنه قام بتغيير رأيه وصمم على مواصلة اللعب، قبل أن يخرج في الدقيقة 75 من الشوط الثاني، ويشارك جافي بدلا منه.

وكشف الصحفي أدريا ألبيتس عن آخر تطورات إصابة النجم لامين جمال بعد المباراة من خلال تصريحات له عبر إذاعة “كادينا سير”، قال فيها: “المعلومات التي تصلني من غرفة ملابس برشلونة، تؤكد بأن الأمر لا يبدو جيدا”.

وتابع: “هذا الاثنين سيخضع اللاعب إلى الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة طبيعة الإصابة”.

وانتهى اللقاء بفوز ليغانيس 1-0، ليواصل برشلونة مستوياته المهتزة في مسابقة الدوري، إذ فاز مرة واحدة في آخر 6 مباريات، مقابل خسارتين و3 تعادلات.

لكنه بقي في صدارة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة متساويا مع أتلتيكو مدريد الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

وجاءت خسارة برشلونة قبل موقعته المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد السبت المقبل في قمة مباريات الجولة 18 من “الليغا”.

🚨Esguince de tobillo de Lamine.



Mañana pruebas. Casi descartado para el Atlético pic.twitter.com/KzTqcRXWSc — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) December 15, 2024