في بروكسل.. المنفي والسيسي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية الأوروبية في بلجيكا.

وأكد الجانبان على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وهو ماينعكس إيجاباً على استقرار مصر وأمنها، وتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد المنفي بدور مصر في إعادة الاستقرار في ليبيا من خلال تواصلها مع كل الأطراف السياسية، لتقريب وجهات النظر وصولاً لتحقيق الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه شدّد السيسي على استمرار دعم بلاده للمسار السياسي وتوحيد المؤسسات ودعم مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واستمرار التشاور مع المجلس الرئاسي لتحقيقه، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي.