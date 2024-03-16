في بلد العجائب .. رئيسين لجهاز واحد وكل يلغي الآخر

بعد أسبوعين من إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتسمية “صبري محمد هدية ” رئيساً لجهاز الشرطة القضائية، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب اليوم تكليف اللواء “مصطفي عبد الصادق صالح آدم” رئيسا لنفس الجهاز.

ونصت المادة الثانية من قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الذي نشرته اليوم السبت، عبر صفحتها في موقع فيسبوك “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف احكامه” ، والزمت الجهات المعنية بتنفيده ، ونشره في الجريدة الرسمية .

في غضون ذلك، نشر جهاز الشرطة القضائية عبر صفحته على “فيسبوك” صباح اليوم السبت قرار حكومة الدبيبة الصادر بتاريخ 2 مارس الجاري ، وقال الجهاز إن هدية “من الكفاءات الشابة بجهاز الشرطة القضائية ويحمل من المؤهلات العلمية ما يؤهله لذلك”.