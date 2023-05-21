في بيانها الختامي.. مجموعة السبع تدعو إلى انتخابات في ليبيا عام 2023

دعا قادة دول مجموعة السبع إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا بحلول نهاية هذا العام.

وحث البيان الختامي للمجموعة الصادر في ختام المحادثات في «هيروشيما» أصحاب المصلحة الليبيين على العمل بشكل بناء على العملية السياسية، والعمل مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة لتحقيق الهدف الذي طال انتظاره من الليبيين.

وبشأن الأمن، أعربت مجموعة السبع عن قلقلها البالغ إزاء الوجود المتزايد لقوات مجموعة «فاغنر» التابعة لروسيا في القارة وتأثيرها المزعزع للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت مجموعة السبع دعت لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي؛ واحترام حقوق الإنسان وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أهمية توحيد المؤسسات الليبية وحماية البنية التحتية النفطية.