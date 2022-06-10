في بيانهم الختامي.. «المنقوش» ونظيريها يُؤكدون على أهمية استقرار ليبيا

أكّد وزارء خارجية حكومة الوحدة الوطنية وتونس والجزائر على أهمية استقرار ليبيا والذي سينعكس على استقرار المنطقة بأكملها.

وزراء الخارجية الثلاثة أكّدوا في بيانهم الختامي على أهمية العلاقات بين الدول الثلاثة وعمق الروابط ووحدة المصير والمستقبل المشترك، والتشديد على التضامن وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية.

واشار الوزراء الثلاثة إلى أهمية بلورة مقاربة مشتركة للتعاون لتعزيز التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة في المنطقة، والتأكيد على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي.

وبيّن الوزراء الثلاثة أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، مرحبين في الوقت نفسه بقرب استئناف اجتماع المسار الدستوري في القاهرة وأهمية استغلال هذه الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية.

واعتبر الوزراء الثلاثة أنّ البغية من اجتماعات القاهرة استكمال صياغة الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه في أقرب وقت ممكن.