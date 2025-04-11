في تركيا.. «الدبيبة» يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 بتركيا.

وبحث اللقاء “تطورات الأوضاع في السودان”، حيث أكد الدبيبة “دعم ليبيا الكامل لاستقرار السودان، وسلامة ووحدة أراضيه، مشددًا على وقوف ليبيا إلى جانب الشعب السوداني من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة”.

وأشاد البرهان، “بموقف حكومة الوحدة الوطنية المنضبط تجاه الأزمة في السودان، مؤكدا أنه يمثل حقيقة العلاقات بين الشعبين الشقيقين”.

وفي وقت سابق، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025.

وجرى خلال اللقاء “التباحث حول ملفات التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا، وسبل تعزيز الشراكة في عدد من المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.