في تقريرها السنوي.. الرقابة الإدارية تكشف عن 216 قضية استغلال المال العام

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تسجيل 216 ملف قضية تضمنت مخالفات مالية وسوء استغلال للمال العام.

هيئة الرقابة الإدارية ذكرت في تقريرها السنوي لعام 2021 أنّها تُحقق في التصرف في 234 قضية وأنّها وجّهت الاتهام فيها إلى 554 متهماً.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنّها أحالت 90 متهما إلى غرفة الاتهام في 39 قضية و55 متهما إلى المحاكم الجزئية خلال العام الماضي، وفقا للهيئة.

وتابعت هيئة الرقابة الإدارية أنّها أحالت 327 متهما إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في 121 قضية و 35 متهما إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضي.