في ثاني محطات جولته الخليجية.. ترامب يصل الدوحة ويلتقي أمير قطر تميم بن حمد

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادماً من السعودية، ضمن ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان في استقباله أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ويُنتظر أن تستمر الزيارة لمدة يومين، بحسب التلفزيون الرسمي القطري، حيث تتضمن مباحثات ثنائية وتوقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، الاستثمار، والتعليم، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والدوحة.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن زيارة ترامب “تعكس المكانة البارزة التي تحظى بها قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، وتبشّر بمرحلة جديدة في علاقات التعاون والصداقة بين البلدين”.

وتأتي الزيارة بعد مشاركة ترامب، في القمة الخليجية – الأميركية في الرياض، على أن يتوجه يوم الخميس إلى الإمارات العربية المتحدة في ختام جولته الخليجية.