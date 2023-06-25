في ثاني مواجهات سداسي دوري الممتاز الهلال في مواجهة أبوسليم

في ثاني مباريات مرحلة سداسي التتويج يحتضن ملعب «حمادي العقربي» برادس مواجهة فريقي الهلال وأبوسليم الساعة 20:00 مساء.

ويدخل فريق الهلال لمواجهة الغد بقيادة المدرب المصري محمد عودة بطموح تحقيق نقاط الفوز الـ3، لوضع قدم أولى نحو مقدمة جدول ترتيب فرق السداسي والتي ستعطي أزرق وأبيض مدينة بنغازي دفعة معنوية كبيرة في باقي مباريات السداسي.

في حين سيبحث فريق أبوسليم في مواجهته الأولى أمام الهلال رفقة مدربه التونسي شكري الخطوي؛ عن تحقيق الانتصار للمضي بعيدا في نسخة الموسم الاستثنائي لأبناء منطقة أبوسليم.