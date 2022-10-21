في جميع البلديات.. برنامج بلديتي يُؤكد على ضرورة رفع مستوى الخدمات

أكد المشاركين في برنامج بلديتي على ضرورة استمرار عمليات الدعم والشراكة التي تهدف لتعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين بشكل فعّال، وكذلك العمل على رفع مستوى الخدمات الأساسية في البلديات المستهدفة بالبرنامج.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها إنجازات المرحلة الأولى للمشروع الذي استهدف 24 بلدية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة وعرض الوضع الراهن للمرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف 14 بلدية بالمنطقة الجنوبية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزارتا الحكم المحلي والتخطيط والشركاء الدوليون الممثلون للسفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.