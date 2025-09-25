في حال إغلاق حكومي.. إدارة ترامب تأمر بالاستعداد لفصل دائم للموظفين

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات للوكالات الفيدرالية بإعداد خطط لفصل جماعي للموظفين بشكل نهائي، في حال حدوث إغلاق حكومي بسبب عدم إقرار ميزانية جديدة قبل انتهاء التمويل الحالي في الأول من أكتوبر.

وجاء ذلك في مذكرة داخلية اطلعت عليها مجلة “بوليتيكو”، حيث طلب المكتب من كل جهة تحديد البرامج والمشاريع التي ستتوقف عند انتهاء التمويل، مع التأكيد على أن فصل الموظفين لن يقتصر على الإجازات المؤقتة كما جرت العادة في الإغلاقات السابقة، بل سيكون فصلًا دائمًا.

وتمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في طريقة تعامل الحكومة مع إغلاقات التمويل، حيث يُستخدم الفصل النهائي كأداة ضغط في مواجهة بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونغرس حول الميزانية.

وكان الرئيس ترامب قد ألمح يوم الجمعة الماضي إلى احتمال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية، مؤكداً استمرار المفاوضات لكنه لم يستبعد توقف العمل لبعض الوقت.

وتأتي هذه التطورات في ظل مأزق سياسي حاد في الكونغرس قبل نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر، حيث رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون المؤقت الذي أقره مجلس النواب، ما يهدد بوقوع إغلاق حكومي محتمل في الأيام المقبلة.

ترامب يعرب عن مخاوف من تزوير وثائق قضية إبستين لتشويه سمعته

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب لمساعديه عن قلقه بشأن احتمال ذكر أصدقائه في وثائق مرتبطة بقضية الممول الأمريكي جيفري إبستين، وخصوصًا احتمال تزوير تلك الوثائق بهدف تشويه صورته.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترامب أعرب عن أسفه لأن الحديث يتركز على قضية إبستين بدلاً من إنجازات إدارته، مشيراً إلى خوفه من استخدام وثائق مزيفة للإضرار به.

وتُعد قضية إبستين من أبرز القضايا المتعلقة بالاستغلال والاتجار بالقاصرات، حيث تورط في شبكة واسعة من الاستغلال ضمت العديد من الشخصيات البارزة، وشهدت القضية تطورات عدة منها نشر آلاف الصفحات من الوثائق المتعلقة بها مؤخرًا من قبل لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي.

زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لتجنب إغلاق الحكومة

رسم زعيم الأقلية الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، موقفًا حاسمًا بشأن المفاوضات الجارية لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، مستبعدًا التوصل إلى اتفاق غير مكتوب مع الحزب الجمهوري.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في الكابيتول هيل، أكد جيفريز أنه لن يقبل بأي صفقة لا تتضمن نصوصًا واضحة في التشريعات، مشيرًا إلى وجود “ثقة معدومة” بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، رغم علاقته “الإيجابية والتواصلية” مع رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون.

وقال جيفريز: “إنهم يحاولون باستمرار تقويض الاتفاقيات الحزبية التي توصلوا إليها بأنفسهم”، مشددًا على ضرورة أن تكون أي صفقة تحمي الرعاية الصحية للأمريكيين “حاسمة ومنصوصًا عليها في التشريعات”.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين الحزبين بشأن تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية، حيث من المقرر أن تنفد الاعتمادات المالية عند منتصف ليل 30 سبتمبر، مما قد يؤدي إلى إغلاق معظم الوكالات الحكومية.

وأوضح جيفريز أن الديمقراطيين “مستعدون للقاء أي شخص، في أي وقت، وفي أي مكان” من أجل وقف الإغلاق، لكنه أشار إلى أن آخر اتصال جوهري بينه وبين رئيس مجلس النواب الجمهوري كان الأسبوع الماضي، مع تواصل مقتصر على الجوانب اللوجستية للتصويت على تمويل الحكومة.

ومن جهة أخرى، لم تثمر الاجتماعات التي كانت مقررة مع الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، إذ أُلغيت بناءً على طلب زعماء الكونغرس الجمهوريين.

وكانت نقطة الخلاف الأساسية تتمحور حول رفض الجمهوريين إدخال أي تعديلات على مشروع قانون التمويل المؤقت، بينما يصر الديمقراطيون على تضمين تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة وتمويل برنامج “ميديكيد”.

ويحتاج الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز عتبة الـ60 صوتًا اللازمة لتمرير القانون، وهو ما لم يتم تحقيقه حتى الآن بسبب هذا الخلاف.

وفي حين تجرى محادثات حول اتفاق محتمل بخصوص إعانات قانون الرعاية الصحية التي تبدأ بعد موعد التمويل الرسمي، لم يتم الإعلان عن أي اتفاق حتى الآن.

قبل يومين من مقتله.. زوجة تشارلي كيرك تستدعي كاهناً لطرد “لعنة”

في تطور غريب قبل مقتل المعلق السياسي المحافظ تشارلي كيرك، كشفت الإعلامية ميغين كيلي أن زوجته إيريكا استدعت كاهناً كاثوليكياً لفك “لعنة” زُعم أنها أُلقيت على زوجها عبر ساحرات استُأجِرن من منصة Etsy.

جاء هذا بعد نشر موقع “Jezebel” مقالاً يصف دفع أموال لساحرات بهدف إلحاق مضايقات لتشاري كيرك، قبل يومين فقط من حادثة إطلاق النار التي أودت بحياته.

رغم حذف المقال وإدانة الموقع الحادث، يبقى السؤال: هل كان السحر جزءاً من مؤامرة أوسع؟ كيلي قالت إن العائلة تعرضت لصدمات نفسية حقيقية، مؤكدة أن العالم الروحي قد يحمل قوى شريرة فعلية.

المقال الأصلي تحدث بسخرية عن إمكانية شراء لعنة “كما تشتري شاحن هاتف”، وهاجم كيرك بسبب مواقفه السياسية، معتبراً أن إزعاجه اليومي سيكون “أعظم سعادة” للكاتب، دون الدعوة لأذى جسدي.