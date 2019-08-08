في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.. بريطانيا مُهددة بنقص في الأغذية!

قام اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا بالتحذير من احتمال أن تواجه البلاد نقصاً في بعض الأغذية الطازجة لأسابيع أو شهور، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

حيث قال تيم ريكروفت رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات، أمس الأربعاء:

“لن نجوع، لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات”.

وتابع:

“مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطعام قابل للتلف، نتوقع حدوث نقص في بعض الأصناف الغذائية في الأسابيع أو الأشهر التي ستعقب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق”.

كما حذرت سلاسل متاجر للتجزئة مثل “تيسكو” من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 أكتوبر القادم، بدون اتفاق سيمثل مشكلة، إذ أن كثيراً من المنتجات الطازجة يتم استيرادها، كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد.

من جهته حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي مراراً من أنه سيقود البلاد للخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر من دون اتفاق، ما لم يوافق الاتحاد على اتفاق جديد للخروج.