في حال مواجهة الصين.. ذخيرة الجيش الأمريكي ستنفد في 30 يوما!

قال موقع Business Insider، “إن الجيش الأمريكي سيستهلك كل الذخيرة الموجودة لديه خلال 30 يوما فقط من القتال مع الصين”.

وقال الموقع: “إن ذخيرة الولايات المتحدة ستنفد في غضون شهر إذا دخلت في صراع عسكري مباشر مع الصين”، مشيرا إلى أنه “توصل إلى هذا الاستنتاج، بعد دراسة تقرير اللجنة التي شكلها الكونغرس”.

ووفقا للموقع، “ضمت اللجنة التي وضعت التقرير المكون من 114 صفحة، جنرالا متقاعدا وعضوا ديمقراطيا سابقا في الكونغرس وسفيرا أمريكيا سابقا”.

وحذرت الوثيقة، “من أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لصراع طويل مع الصين أو روسيا، ناهيك عن هاتين الدولتين في نفس الوقت”.

وبحسب الموقع، “يلاحظ وجود نقص جدي في الذخيرة حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة في زيادة إنتاج الأسلحة من أجل تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف”.

ونقل Business Insider عن تقرير اللجنة: “في حالة نشوب صراع مع الصين، فإن الولايات المتحدة ستستنفد مخزونها من الذخيرة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط”.

وشدد التقرير على أن “مجمع الصناعات الدفاعية الأمريكي، يتواجد بشكل إجمالي في حالة سيئة للغاية، ولا يمكنه تلبية الاحتياجات الوطنية حتى في وقت السلم”.