قيادات الجيش الليبي تبدأ في تفعيل القوة المشتركة في البلاد

أكّدت قيادات المؤسسة العسكرية في الجيش الليبي على رفضها التام للاقتتال بين الليبيين، ودعمها لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.

وقالت قيادات المؤسسة العسكرية إنّها اتفقت على البدء في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، ووضع برامج تدريب مشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة.

وأوضحت قيادات المؤسسة العسكرية أنّه جرى إقرار تفعيل القوة المشتركة التي جرى الاتفاق عليها عند اتفاق وقف إطلاق النار، ووضع خطة لتسيير دوريات من الوحدات المختلفة لحرس الحدود، لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وكشفت قيادات المؤسسة العسكرية عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نتائج عملية، والتأكيد ضرورة المضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كافة ربوع ليبيا إلى بيوتهم.

وشددت قيادات المؤسسة العسكرية على أهمية تسمية رئيس واحد لرئاسة الأركان العامّة في البلاد، مشيدة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والاستمرار في تنفيذ ماخلصت إليه في اجتماعاتها السابقة، مؤكدة على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.