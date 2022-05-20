في ختام اجتماعات القاهرة.. «وليامز» تُؤكد الوصول لتوافقات أولية على الدستور

قالت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز إنّ اللجنة المشتركة في اجتماعات المسار الدستوري تمكنت من الوصول إلى إجماع أولي على 137 مادة من مشروع الدستور.

وأوضحت وليامز في ختام اجتماعات القاهرة أنّه جرى الاتفاق على الفصل الثاني الخاص بالحقوق والحريات، والفصول الخاصة بالسلطة التشريعية والقضائية ، باستثناء عدد قليل من المواد، مشيرة إلى حدوث اتفاق مبدئي على عديد من مواد مسودة الدستور.

وأضافت وليامز أنّ المناقشات كانت إيجابية بين أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، داعية إيّاهم إلى الإستمرار بشكل مشترك في السعي والعمل على إيجاد حلول بناءة وتوافق في الآراء لنقاط الخلاف المتبقية.

وذكرت وليامز أنّ الشعب الليبي يتطلع إلى أن تتوج اجتماعات المسار الدستوري إلى اتفاق كامل على التمكين من إجراء انتخابات وطنية وشاملة وشاملة في أسرع وقت ممكن.

وشدّدت وليامز على الحاجة إلى إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا على مدى السنوات الـ 11 الماضية، والتأكيد على الحاجة إلى القيام بذلك في إطار دستوري ثابت.