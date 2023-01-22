في ختام اجتماع طرابلس.. «المنقوش»: بعض الدول ليس من مصلحتها استقرار ليبيا

أبدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش استغرابها من ابتداع أمانة جامعة الدول العربية شرطا غير موجود في الميثاق واللوائح، وهو تأكيد 14 دولة حضورها كتابيا ما وضع الكثير من الدول في إحراج الاصطفاف.

وقالت المنقوش في ختام الاجتماع التشاوري إنّه بهذا التصرّف أقحـمت جامعة الدول الـعربيـة نـفـسـها بانحياز واضح لإحدى الدول، وهو ما تمنّينا من أمانة الجامعة تجنّبه حرصا على وحدة الصّف العربي.

وذكر المنقوش أنّ بعض الدول تحاول التأثير على المشهد السياسي الليبي، وأنّها تسعى لتوحيد الملف لصالح الليبيين، مؤكدة أهمية توحيد الملف الليبي الذي ينعكس على الاستقرار الداخلي ومستقبل البلاد.

وتابعت المنقوش أنّ ترؤس ليبيا للدورة الحالية لم يكن محل ترحيب من بعض الدول، مشيرة إلى أنّ بعض الدول ليس من مصلحتها استقرار ليبيا.

وأكّدت المنقوش تمسك بحقنا في ترؤس الاجتماع التشاوري الدوري الـمتفـق عليه بـيـن وزراء خارجية العرب، وأنّه ليس هناك إلزام بحضور هذا الاجتماع.