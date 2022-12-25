في ختام اجتماع طرابلس.. وزراء إعلام العرب يتفقون على دعم القدس عاصمة لفلسطين

اتفق وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم بالعاصمة طرابلس، على وجوب دعم القضية الفلسطينية بالمحافظة على القدس عاصمة لفلسطين وعاصمة دائمة للإعلام العربي.

وقال الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أحمد خطابي، إنّ الجانب الليبي اقترح خطة لدعم القضية الفلسطينية والمحافظة على القدس التي هي عاصمة دائمة للإعلام العربي.

واوضح خاطبي في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، أنّ الجانب الليبي قدم مقترحات تتضمن وضع آلية لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدّامة، وبحث أفضل الصيغ لآليات ميثاق الشرف الإعلاميّ العربي.

بدوره، رأى وزير الاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي خلال المؤتمر، أنّ التعاون بين الدول العربية في قطاع الإعلام والصحافة أصبح مطلبًا أكثر أهميةً من قبل.

وذكر اللافي أنّهم بحثوا عدم قدرتك لتطبيق سياسات مؤكدة للتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك المؤثرة على شعوب المنطقة، مثل القضية الفلسطينية وحماية القدس من التهويد.

وأكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية استعداد بلاده لدعم المبادرات العربية الهادفة لمواجهة الحملات المتواصلة منذ عقود لاستهداف الهوية العربية.

وحضر الاجتماع وزير الإعلام الفلسطيني والمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ووزير الإعلام الصومالي داوود جامع، ووكيلة وزارة الإعلام الجزائرية فوزية بن دالي، ورئيس الوفد الموريتاني محمد أفكو، ووكلاء وزراء عرب.