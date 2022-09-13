في ختام زيارته قطر.. «عقيلة صالح»: لقاءات الدوحة كانت تاريخية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حرص دولة قطر على استقرار ليبيا، وتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام والتنمية.

وقال عقيلة صالح في حديث مع وكالة الأنباء القطرية، إن الدوحة حريصة على تسوية الخلافات في ليبيا بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن القيادة القطرية منفتحة على كل الليبيين، وأنها حريصة على عودة ليبيا من جديد دولة آمنة مستقرة.

وأضاف عقيلة صالح أنه أطلع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على آخر التطورات في ليبيا، ووجهة نظر مجلس النواب إزاء الأزمة الراهنة، إلى جانب الجهود المبذولة لحل الأزمة بالطرق السلمية.

ووصف عقيلة صالح زيارته إلى الدوحة بأنها كانت ناجحة، معتبرا أن اللقاءات في الدوحة كانت تاريخية، وأنهم تعهدوا ببذل كل المساعي من أجل حل الأزمة الليبية.

وتابع عقيلة صالح أن الليبيين يراهنون على دعم أشقائهم العرب الذين لا مصلحة لهم إلا حل الأزمة الليبية، معربا عن تفاؤله الشديد بنتائج زيارته إلى الدوحة وبالحراك الجاري للتوصل إلى حل للأزمة.

كما أوضح عقيلة صالح، أنه ناقش مع نظيره القطري حسن الغانم سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال البرلماني، وإمكانية تشكيل لجنة للتواصل بين المجلسين، إضافة إلى تبادل الزيارات لتعزيز العلاقات البرلمانية.

وأشار عقيلة صالح إلى ثقته في قدرة اللليبيين على تجاوز التحديات الراهنة، مشددا على أن المبادرات الداخلية للتسوية مهمة، مؤكدا أن ليبيا ستفي بجميع إلتزاماتها، وستتيح الفرصة للجميع للمساهمة في إعادة إعمار وتنمية ليبيا من جديد.

وبين عقيلة صالح أن الليبيين أدرى بشؤونهم الداخلية، لافتا إلى وجود تقارب بين مجلس الدولة ومجلس النواب فيما يتعلق بالدستور والإجراءات الأخرى.

ودعا عقيلة صالح الليبيين كافة إلى طي صفحة الماضي، وتناسي الخلافات، والوحدة والتكاتف لتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع .